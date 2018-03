Croisière : 4 vérités qui rendent le nouveau plus gros paquebot du monde unique

La dernière prouesse navale des chantiers de Saint-Nazaire s'appelle Symphony of the Seas. Le nouveau fleuron de la Royal Caribbean n'a pas encore démarré sa carrière que, déjà, il est le plus gros paquebot de croisière du monde.

Il quitte la Loire-Atlantique le samedi 24 mars pour rejoindre Malaga, en Espagne, où il voguera sur les eaux méditerranéennes cet été avant de rejoindre les Caraïbes. Focus sur ses caractéristiques uniques... avant qu'un prochain géant des mers ne lui vole la vedette.

Mensurations

Symphony of the Seas est évidemment unique par sa taille. Il dépasse d'un cheveu son prédécesseur Harmony of the Seas, inauguré en 2016, en présentant une longueur de 362 mètres, une hauteur de 72 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de vingt étages, et une largeur de 66 mètres.

Si les membres d'équipage seront moins nombreux que sur Harmony of the Seas (2.394 contre 2.200), Symphony accueillera beaucoup plus de passagers que le précédent, 6.780 répartis dans 2.775 cabines, contre 5.479 voyageurs.

Toboggans

Selon la Royal Carribean, l'Ultimate Abyss sera le plus haut toboggan jamais installé sur un navire de croisière. Les nageurs qui n'auront pas froid aux yeux entreprendront une chute équivalente à dix étages. Les moins courageux se contenteront des trois chutes d'eau ou de tester l'un des deux simulateurs de surf.

Une suite duplex pour toute la famille

Les heureux locataires de cette cabine hors norme n'en croiront pas leurs yeux. Répartie sur deux étages, cette suite permettra aux enfants de rejoindre leurs parents en dévalant un toboggan débouchant depuis leur chambre du premier étage jusqu'au salon. La famille bénéficiera de sa propre salle de cinéma en trois dimensions (la machine à pop corn personnelle est incluse!), d'un mur de Lego, d'une table de air hockey, mais aussi d'un billard et d'un bain à remous face à la mer. Et pour couronner le tout, les chanceux auront le droit de confier leurs moindres désirs à un majordome dédié à leur bien-être.

Laser game

Symphony of the Seas proposera même une salle de laser game à bord, pour ses voyageurs en quête de sensations fortes. Des missions intergalactiques attendront d'être relevées par les passagers. C'est la première fois que la Royal Carribean propose une telle attraction sur l'un de ses navires. La patinoire aurait pu être une autre extravagance, mais la Royal Carribean en a déjà construit d'autres sur ses précédents géants des mers. La tyrolienne? Elle a aussi été étendue sur Harmony of the Seas, l'aînée de Symphony...