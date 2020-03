Coronavirus : les réservations aériennes vers l'Europe s'effondrent de 79%

Les réservations aériennes à destination de l’Europe, en provenance des continents américains, asiatiques et africains, se sont effondrées de 79% lors de la dernière semaine de février en raison de l’épidémie de coronavirus, indique la société spécialisée Forwardkeys.

"L’accélération" de la propagation" du Covid-19 en Italie au cours de la dernière semaine de février a déclenché une vague d’annulations pour l’Italie et un effondrement au niveau des nouvelles réservations vers l’Europe en provenance" des Amériques, de l’Asie Pacifique et de la zone Afrique/Moyen-orient, résume dans un communiqué la société, qui analyse chaque jour plus de 17 millions de réservations dans le monde, ainsi que 7 millions de recherches pour des vols.

Le monde se paralyse

"La chute des réservations vers l’Italie est même pire que ce que nous avons pu observer dans le passé en cas d’événements déstabilisants comme les attaques terroristes", commente Olivier Ponti, vice-président de Forwardkeys.

Pour lui, "le comportement au niveau des réservations semble disproportionné, avec des pays d’Europe, autres que l’Italie, touchés par des baisses substantielles" de projets de déplacements.

Entre le 25 janvier – date de suspension par la Chine des voyages organisés à l’étranger – et le 22 février, les réservations aériennes vers l’Europe en provenance des autres continents avaient dans un premier temps baissé de 23,7%. Mais au cours de la dernière semaine de février, "la situation a considérablement empiré" et l’impact sur les déplacements "n’a pas été réduit à l’Italie : la totalité des nouvelles réservations pour des vols vers l’Europe a chuté de 79%", indique Forwardkeys.

L’Italie a même vu le nombre d’annulations dépasser le nombre de nouvelles réservations au cours de la dernière semaine de février. Concernant la France, les réservations aériennes sont en chute de 71%, précise Forwardkeys.