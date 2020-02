Coronavirus: 4 à 5 milliards de dollars de pertes pour les compagnies aériennes.

Cela a entraîné une "réduction de 80% de la capacité aérienne étrangère pour les voyageurs à destination et en provenance de Chine et une réduction de 40% de la capacité aérienne des compagnies aériennes chinoises", selon des estimations préliminaires de l'organisation.

L'organisation onusienne a rapporté que "70 compagnies aériennes ont annulé tous les vols internationaux à destination et en provenance de Chine " et "50 autres compagnies aériennes ont réduit leurs activités aériennes".

Plus grave que le SRAS?

L'OACI estime que le Japon pourrait perdre 1,29 milliard de dollars de recettes touristiques et la Thaïlande en perdre 1,15 milliard.

En outre, l'organisation souligne que les conséquences de l'épidémie du virus devraient être "plus importantes que celles causées par l'épidémie de SRAS en 2003".

La Chine a fermé les portes de plusieurs de ses villes et interdit les voyages organisés de ses ressortissants à l'intérieur du pays et vers l'étranger, pour tenter de contenir la contamination. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Etats-Unis y déconseillent tout voyage. Le nombre total des morts en Chine continentale a atteint 1.483. Plus de 64.600 personnes ont été contaminées dans le pays.