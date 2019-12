CN Traveler dévoile les 20 destinations à visiter en 2020

Condé Nast Traveler a dévoilé sa sélection des 20 destinations les plus intéressantes à visiter en 2020, qui va de l’Arctique canadien, à l’Australie, en passant par la ville française de Metz.

La liste "20 Best Places to Go in 2020" dévoilée par le magazine américain donne les "bonnes raisons" de visiter certaines villes et région au cours de l’année, précise les rédacteurs.

Elle comprend des choix attendus comme le Japon, qui organisera les Jeux Olympiques d’été en 2020, ainsi que Dubaï qui accueillera l’Exposition Universelle l’année prochaine, mais aussi des destinations qui fêteront des anniversaires historiques ou des ouvertures de bâtiments.

Par exemple, l’inauguration du National Museum of African American Music permet à Nashville, aux Etats-Unis, d’entrer dans le classement, tout comme le 800ème anniversaire de la Cathédrale Saint-Etienne, un chef-d’œuvre de l’architecture gothique, offre une place à la ville de Metz dans cette sélection prisée.

Toujours en Europe, la Slovénie est décrite comme un lieu d’escapade méconnu du vieux continent, parfait pour fuir la foule et pour profiter de la nature.

Voici les 20 destinations à visiter en 2020 selon CN Traveler (dans l’ordre alphabétique)

1. Arménie

2. Bahia, Brésil

3. Salt Pans, Botswana

4. Arctique canadien

5. Iles Canaries, Espagne

6. Copenhague

7. Dominique

8. Dubaï

9. El Chalten, Argentine

10. Guyane

11. Metz, France

12. Mokpo, Corée du Sud

13. Nashville, Etats-Unis

14. Okinawa, Japon

15. Rwanda

16. Slovénie

17. Côte sud du Sri Lanka

18. Sud-ouest de l’Australie

19. Sud-ouest du Michigan

20. Tanger, Maroc