Cette île passe du gouvernement espagnol à français tous les 6 mois

L'île des Faisans est un îlot situé au milieu de la rivière Bidassoa qui marque la frontière entre la France et l'Espagne. Sa particularité ? Elle change de gouvernement tous les six mois. Du 1er février au 31 juillet, elle est espagnole, du 1er août au 31 janvier, elle est française. Dans le jargon, on appelle ça un condominium, c'est-à-dire un territoire où s'applique la souveraineté de plusieurs pays. Une garde alternée qui dure depuis 1856, année où le Traité de Bayonne est signé et dans lequel l'article 27 stipule ce partage particulier qui subsiste donc depuis 165 ans.

L'Île des Faisans (...) à laquelle se rattachent tant de souvenirs historiques communs aux deux nations appartiendra, par indivis, à l'Espagne et à la France.

Tous les six mois, le territoire de chacun des deux pays s'accroit d'un côté et réduit de l'autre de quelques 6 800 mètres carrés et les commandants de la marine de Bayonne et de San Sebastian prennent alternativement le titre de "vice-roi". Chaque passation de pouvoir se passe en toute quiétude (par mail). Il faut dire que l'île est inhabitée et interdite au public. La seule chose que l'on retrouve sur le territoire, c'est une stèle commémorative du Traité des Pyrénées de 1659.

Si vous voulez en apprendre plus sur cette île particulière, on vous suggère cette vidéo réalisée par Arte et qui résume bien l'histoire de celle-ci.