Buckingham bat tous les records sur Instagram

De tous les châteaux européens, Buckingham Palace est le plus apprécié des touristes accros aux réseaux sociaux si l'on en croit les données publiées par Celebrity Cruises.

La firme a analysé les recherches Google relatives aux palais européens, ainsi que le nombre de mentions de ces palais sur Instagram.

Avec 5,4 millions de recherches sur Google et plus d'1,07 million de photos et de publications sur Instagram, la résidence officielle de la famille royale britannique semble captiver l'imagination des touristes. Et dans ce domaine, les palais britanniques sont très appréciés. Ils occupent 4 places au top 5.

Les analystes attribuent ce phénomène au buzz généré par la famille royale avec la naissance récente du petit Archie et au succès de séries telles que "The Crown" et "Victoria".

Le château français de Versailles parvient à s'octroyer la quatrième place, entre Kensington et Hampton Court.

Le top 10 des palais en Europe :

1. Palais de Buckingham, Royaume-Uni

2. Palais de Windsor, Royaume-Uni

3. Palais de Kensington, Royaume-Uni

4. Château de Versailles, France

5. Palais de Hampton Court, Royaume-Uni

6. Palais de Schönbrunn, Autriche

7. Palais royal, Espagne

8. Palais de Budavár, Hongrie

9. Château de Fontainebleau, France

10. Palais d'Amalienborg, Danemark