Boeing 737 MAX: American Airlines repousse encore ses vols, jusqu'à juin

Reprise des vols en juin?

American Airlines a déjà repoussé plusieurs fois la date à laquelle elle pensait pouvoir réintégrer l'appareil dans son programme de vols, et espérait pouvoir réutiliser les 737 MAX de sa flotte à partir d'avril.

Mais Boeing travaille encore sur le correctif au système anti-décrochage MCAS, mis en cause dans les deux accidents, et un problème sur le microprocesseur de gestion des systèmes de vol ainsi qu'un défaut sur les câblages électriques ont été détectés.

L'agence doit encore fixer la date d'un vol test, déterminant pour son feu vert.

Boeing a par ailleurs récemment décidé de recommander que les pilotes volant sur le 737 MAX soient formés sur simulateur, et non plus seulement sur ordinateur, une option plus longue.