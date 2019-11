Air New Zealand redevient la meilleure compagnie aérienne.

Air New Zealand a détrôné Singapore Airlines pour prendre la première place du classement AirlineRatings pour la sixième fois de son histoire.

Comme pour les années passées, le classement d’AirlineRatings.com est dominé par des compagnies émanant d’ Asie-Pacifique et du Moyen-Orient . Aucune compagnie européenne ne figure dans le top 10 : Lufthansa se classe 11ème, Finnair 12ème, KLM 14ème et British Airways 17ème.

Cette année, la compagnie étendard de Nouvelle-Zélande s’est illustrée, laissant Singapore Airlines prendre la deuxième place, juste devant All Nippon Airways, Qantas et Cathay Pacific.

Ce classement se fonde sur 12 critères , dont l’âge de la flotte, les critiques des passagers, la rentabilité, les taux d’investissement, l’offre produits et les relations de travail. Ces prix découlent d’évaluations de sept journalistes spécialisés dans l’aviation, qui affichent 200 ans d’expérience combinée.

Air New Zealand : le triomphe de l’excellence

"L’engagement d’Air New Zealand envers l’excellence de toutes les facettes de son entreprise démarre tout en haut avec une exceptionnelle gouvernance et l’une des meilleures équipes exécutives de l’aviation grâce à des employés répondant invariablement à la stratégie de la compagnie et aux promesses faites aux clients", a commenté le rédacteur en chef du site Geoffrey Thomas, dans un communiqué.

La compagnie est lauréate globale grâce à ses innovations à bord, son bilan en matière de sécurité, de leadership environnemental ainsi que la motivation de son personnel.

Air New Zealand a aussi pris la tête de la catégorie Meilleure classe économique premium.

Dans d’autres catégories, le titre de Meilleure compagnie low-cost est allé à JetBlue pour les Amériques, Wizz pour l’Europe, Air Arabia pour le Moyen-Orient et AirAsia pour la région Asie-Pacifique. De son côté, Virgin Australia a remporté le titre de Meilleur équipage en cabine et Meilleure classe éco. Emirates s’est illustré avec son système de divertissement embarqué alors que VietJet Air a reçu le prix de Meilleure compagnie ultra low-cost.