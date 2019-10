A Majorque, le premier hôtel réservé aux femmes

On connaissait les hôtels 'adult only', voici venu les hôtels 'woman only'.

Le Som Dona Hotel, près de Porto Cristo à Mjorque, est le premier hôtel du genre en Espagne. Il propose des vacances uniquement pour les femmes âgées de plus de 14 ans. Un moyen de se déconnecter de leur vie stressante et de ne pas se faire reluquer pendant qu’elles bronzent autour de la piscine.

Dans un cadre aussi magnifique que les îles Baléares, on n’est pas étonnés de découvrir un hôtel sublime avec des chambres de dingues avec vue sur la mer, lit king size et tous les accessoires possibles pour se sentir bien. L’hôtel s’est également concentré sur la restauration qui propose un régime flexitarien de cuisine locale et internationale avec des produits de saison.

Tout l’hôtel est interdit aux hommes, exception faite des employés (lois anti-discrimination de genre obligent)

Après un festival uniquement féminin, des hôtels exclusivement féminins, on aura peut-être bientôt droit à un pays uniquement féminin ?