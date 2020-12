Zoom pourrait proposer des alternatives à Gmail et Google Agenda

L’entreprise américaine, forcément très populaire en 2020, pourrait aller plus loin que la vidéoconférence, et venir jouer encore plus sur les terres de Google et de Microsoft.

Selon The Information, Zoom envisage de proposer une messagerie et un agenda en ligne, comme ses principaux concurrents. En face, Google est bien installé avec Gmail et Google Agenda, tout comme Microsoft et sa suite Office 365, qui comprend notamment Outlook.

Zoom pourrait également compléter cette offre avec des applications en ligne pour les entreprises, notamment un outil de chat, afin de s’attaquer à Dropbox ou Asana, des plateformes très prisées par les entreprises.

Mais dans un premier temps, Zoom se concentrerait sur la messagerie, qui pourrait connaître une première phase de test début 2021. Le calendrier pourrait attendre, d’autant que The Information n’est pas certain que son développement a déjà commencé.

En 2020, Zoom a été la star des confinements. Son chiffre d’affaires a quadruplé en un an, et sa valorisation boursière dépasse désormais les 100 milliards de dollars.