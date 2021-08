Zoom dévoile un mode Focus pour les étudiants les plus distraits

Il est vrai que depuis que les cours via Zoom sont presque devenus la norme, de nombreuses vidéos circulent sur TikTok, Instagram ou YouTube, où chaque élève tente de distraire sa classe afin de se faire remarquer de la façon la plus originale possible (faire une ola, faire semblant que toute la classe dort, etc.).

Avec cette option, le professeur pourra reprendre le contrôle et vérifier que chaque élève est attentif. En attendant un retour permanent en présentiel.