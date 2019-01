Zipcar cesse ses activités à Bruxelles

L'entreprise de location de voitures en libre service a annoncé la nouvelle à ses clients bruxellois.

Les jours de Zipcar dans la capitale sont comptés. Dès le 28 février 2019 à minuit, il ne sera plus possible de réserver un véhicule, comme l'annonce la filiale d'Avis dans un email envoyé aux abonnés.

Moins cher que la concurrence (Bruxelles accueille entre autres Cambio, Drive Now et Ubeeqo), Zipcar n'était visiblement pas encore rentable, plus de deux ans après son lancement dans la capitale (un constat partagé par le patron de DriveNow). À noter que le message ci-dessous, envoyé aux abonnés, a également été envoyé aux abonnés français et espagnol. En effet, Zipcar quittera non seulement Bruxelles, le 28 février prochain, mais également Paris et Barcelone.