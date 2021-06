Zelda Breath of the Wild 2 : le titre final est encore un secret selon Nintendo

Big N a dévoilé, lors de l’E3, une courte vidéo alléchante de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, la suite tant attendue du meilleur jeu de cette dernière décennie.

Un titre plein de mystère

Mais si les informations sont encore peu nombreuses, Nintendo va plus loin en affirmant que le jeu ne s’appellera pas Breath of the Wild 2. Impossible cependant pour l’entreprise de révéler le véritable titre à l’heure actuelle, sans spoiler le ce qui attendra les joueurs en 2022.

Une tactique qui risque de payer. La déclaration de Nintendo va sans doute faire chauffer les cerveaux des fans, qui suranalyseront la vidéo pour y trouver des indices.

Lire aussi : E3 : voici le palmarès des Awards 2021, les jeux les plus attendus

Pour rappel, on y aperçoit Link dans les airs (un peu comme dans Skyward Sword), une étrange substance rouge, et surtout, son bras droit qui est désormais mécanique... De plus, Link semble posséder de nouveaux pouvoirs, notamment pour passer à travers des structures.

Bref, en attendant plus d’informations, on croise les doigts pour une sortie en 2022 comme l’annonce Nintendo. Car quand il s’agit d’un nouveau Zelda, les retards sont très courants...