Yves Saint Laurent lance un rouge à lèvres intelligent

L’Oréal, propriétaire de la partie parfums et cosmétiques liée au nom du grand courtier, a annoncé le “ Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure by Perso” . Un nom à rallonge qui cache un produit plutôt malin, qui emprunte beaucoup à la stratégie de Nespresso.

Le salon CES de Las Vegas bat en ce moment même (et virtuellement) son plein et parmi les nombreuses annonces attendues, on trouve toujours quelques produits plus atypiques. Comme ce rouge à lèvres 2.0.

En effet, puisqu’il s’agit d’un rouge à lèvres permettant de personnaliser sa teinte, à domicile. L’appareil, développé par le Tech Incubator de L’Oréal, fonctionne à l’aide de trois cartouches de différentes couleurs (à choisir parmi une gamme qui compte notamment du rouge, du fuchsia, du nude ou de l’orange), et qui se combinent grâce à une application dédiée, permettant d’obtenir une teinte unique de la crème à lèvre Yves Saint Laurent Velvet Cream Matte Finish.

Une fois la couleur crée, le haut de l’appareil se détache afin d’être facilement glissé dans un sac à main. La machine, plutôt encombrante comparée à un rouge à lèvres traditionnel, reste donc à la maison.

Chaque cartouche coûtera 100 dollars et l’appareil coûtera 299 dollars. Le Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure by Perso est d’ores et déjà disponible en précommande aux États-Unis et devrait arriver en avril. Un lancement plus global aura lieu plus tard dans l’année.