YouTube, un business juteux à 15 milliards de dollars par an

Pour la première fois depuis sa création, Alphabet, maison-mère de Google, a dévoilé le chiffre d’affaire de sa plateforme de partage de vidéos.

Et les résultats ont de quoi surprendre. YouTube semble être une véritable machine à sous, bien plus que l’on pouvait l’imaginer. Sur les trois derniers mois, le site a rapporté 5 milliards en revenus publicitaires, à Alphabet.

Rachetée par Google en 2006 pour la somme de 1,65 milliard de dollars, la plateforme représente à elle seule 10% des revenus de Google. Sur l’année 2019, la publicité sur YouTube aura ainsi permis d’engranger pas moins de 15 milliards de dollars.

Selon The Verge, les revenus publicitaires de YouTube seraient six fois plus élevés que ceux de Twitch, propriété d’Amazon, mais cinq fois moins que ceux de Facebook.

Parmi les autres chiffres dévoilés par Alphabet, on apprend que YouTube Premium (qui comprend la version sans publicités du site et YouTube Music) a séduit plus de 20 millions d’utilisateurs. Du côté du moteur de recherche, les revenus ont atteint les 98,1 milliards en 2018, soit une augmentation de 15% en un an. L’augmentation des revenus de YouTube est quant à elle de l’ordre de 36,%, la plateforme ayant rapporté 11,2 milliards en 2018.

Enfin, Alphabet a annoncé les chiffres sa catégorie “autre”, qui comprend notamment le Play Store, Stadia et la partie hardware de l’entreprise (avec les produits Nest, ou les smartphones Pixel). La firme de Mountain View ne détaille pas les chiffres de ventes de chaque appareil, mais révèle que ce dernier trimestre, la catégorie aura rapporté 5,26 milliards de dollars, contre 4,77 milliards à la même époque en 2018.