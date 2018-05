YouTube teste un mode incognito sur Android

Se perdre dans les méandres de YouTube sans laisser de traces sera bientôt possible. Du moins si l’on en croit une nouvelle fonctionnalité actuellement en phase de test.

Faut-il avoir honte de son historique YouTube ? Cela dépend de vos goûts en matière de vidéos. Entre les tutos, les bandes-annonces, les sketches ou les meilleurs moments de certaines émissions de télévision, qui ne s'est jamais aventuré malencontreusement sur un vlog, une morning routine ou sur une vidéo qu'on regrette instantanément d'avoir vue ?

D'où l'intérêt d'un mode incognito, qui masque ces vidéos de votre historique. D'après les premiers retours des utilisateurs participant à la phase de test, il suffirait d'un clic sur l'avatar situé en haut à droite de l'écran, et ensuite d'activer le mode incognito. Soit une façon plus simple et plus rapide d'activer une option déjà présente dans les réglages (paramètres > historique et confidentialité > désactiver l'historique des recherches), à savoir la désactivation de l'historique.