YouTube : quelles vidéos ont été les plus vues par les Belges cette année ?

Comme chaque année, YouTube dévoile son classement des vidéos les plus vues au cours de l’année. Dans le top 10 des vidéos les plus tendance de 2021, nous retrouvons quelques créateurs belges, comme l’humoriste belge Pablo Andres avec son ode aux Diables Rouges et RTBF Sports avec l’enregistrement du match France-Suisse de l’Euro.

Du foot et des Youtubeurs célèbres dans le classement

Cette année, nous retrouvons en tête du classement le couple de créateurs belge très célèbre chez nos voisins flamands Céline & Michiel (CeMi) et leur chanson sur le vaccin. Le fait que de nombreux créateurs se soient penchés sur la pandémie est également attesté par le duo français McFly & Carlito qui suit en deuxième position avec sa vidéo sur les mesures de distanciation sociale. La vidéo a fait le buzz sur internet et leur a permis d’obtenir une visite à l’Élysée, suite à un challenge lancé par le président français Emmanuel Macron. La vidéo commémorative ‘Afscheid van een held’ (‘Adieu à un héros’) en l'honneur du YouTubeur Kacper Przybylski - plus connu sous le nom de KASTIOP - décédé l'année dernière, clôt le top 10.

Ce fut également une année sous le signe du ballon rond. En septième place, nous retrouvons l’humoriste belge Pablo Andres avec son ode aux Diables Rouges à l’occasion de l’Euro 2020, en compagnie du célèbre YouTuber belge GuiHome et de la star belge du hip-hop Roméo Elvis. Notre chaîne RTBF Sports se retrouve dès lors en neuvième position avec l’enregistrement du match France-Suisse de l’Euro.

Top 10 des vidéos les plus populaires sur YouTube en Belgique en 2021:

Celine & Michiel - Het VACCIN Lied ("Head & Heart" Parodie) Mcfly & Carlito - "Je me souviens" (clip gestes barrières) Jay Lee Schilderij - How to Draw a Couple Walking in the Rain / Red Acrylic Painting Greg Guillotin - Le Pire Gendre: le mariage juif Cyprien - Je déteste 2 SQEEZIE - Ces bêtises ont du leur coûter cher Pablo Andres - Pablo Andres - Allez les diables ! (CLIP OFFICIEL) Mr Beast - I spent 50 Hours Buried Alive RTBF Sports - France - Suisse (3-3, 4-5) | Euro 2020 KASTIOP - Afscheid van een held: Kastiop

Le rap français attire les belges

Côté musical, les Belges ont écouté et regardé en boucle les clips vidéo des artistes francophones, Moha K, Soso Maness et Naps, qui se retrouvent sur le podium. Les artistes américains The Weeknd et Lil Nas X font également partie de ce classement en sixième et neuvième position.

Top 10 des vidéos musicales les plus populaires sur YouTube en Belgique en 2021: