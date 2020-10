YouTube propose enfin de la 4K sur l’Apple TV

La plateforme de partage de vidéos de Google s’adapte très doucement aux produits de la marque à la pomme. Dernière nouveauté en date : l’arrivée de la 4K sur les boîtiers compatibles.

Jusqu’à présent, les vidéos YouTube étaient limitées à une résolution de 1080p, même sur l’Apple TV 4K, un boîtier pourtant disponible depuis 2017.

Mais si la nouvelle réjouira les utilisateurs de l’Apple TV, cela ne signifie pas pour autant que Google a levé toutes ses limitations. En effet, certaines options ne sont toujours pas disponibles. Ainsi, il est impossible de profiter de contenu en 4K à 60 images par seconde, et le HDR (pour High Dynamic Range, ou imagerie à grande gamme dynamique) est aux abonnés absents.

Les vidéos 4K hébergées sur YouTube s’afficheront donc sur l’Apple TV 4K à maximum 30 images par seconde, et en SDR, soit le Standard Dynamic Range, qui n’étend pas la plage dynamique de l’image. Même chose sur les iPhone et iPad, malgré la mise à jour iOS 14. Certains utilisateurs parviennent à sélectionner une qualité de 2160p sur certaines vidéos, tandis que d’autres sont limités à 1080p.

À ce sujet, Google a promis que la prise en charge de la 4K sur l’ensemble des appareils pommés se fera prochainement, sans pour autant préciser une date.

Ce n’est en tout cas pas la première fois que Google prend son temps pour s’adapter aux fonctionnalités proposées par Apple. Au mois d’août, on apprenait que le mode “image dans l’image” serait ajouté à YouTube. Il fut ensuite supprimé et réservé aux abonnés de YouTube Premium, pour finalement faire son retour en fin de semaine dernière, mais uniquement sur la version web de YouTube, et pas sur l’application officielle.