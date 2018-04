YouTube : plusieurs comptes Vevo piratés, le clip de Despacito disparaît de la plate-forme

La plate-forme Vevo, qui publie légalement des clips vidéo sur YouTube, vient d'être piratée. De nombreux clips d'artistes comme Selena Gomez, Drake ou Taylor Swift ont disparu ou ont été remplacés.

Parmi ces clips, on retrouve celui de Despacito, le tube de l'été 2017, qui accumule plus de 5 milliards de vues. En lieu et place de la vidéo, on retrouve une image, tirée de la série Netflix La Casa De Papel, où des braqueurs portant un masque à l'effigie de Salvador Dali, pointent leurs armes face à la camera.