YouTube Music sera désormais préinstallé sur les appareils Android 10 - © YouTube

Pour Brandon Bilinski, Product Manager de YouTube Music, ce service est "votre guide personnel pour explorer tout l'univers de la musique, qu'il s'agisse d'une nouvelle chanson branchée, d'un bijou difficile à trouver ou d'un clip vidéo à ne pas manquer. Les fans de musique sur les téléphones Android peuvent désormais facilement déverrouiller la magie de YouTube Music, qui sera installé sur tous les nouveaux appareils utilisant Android 10 (et Android 9), y compris la série Pixel. Les fans de musique sur les appareils Android ne seront plus qu'à quelques clics de leurs pistes préférées et de la découverte de nouvelles musiques. De la salle de sport à la voiture, en passant par le travail - tout est là, dans votre poche arrière. Découvrez des chansons officielles, des albums et des listes de lecture, des vidéos musicales, des remixes, des performances en direct, de la musique difficile à trouver et plus encore. Quelle que soit votre humeur, nous sommes là pour vous. Une fois que vous avez démarré votre nouvel appareil, cherchez l'icône YouTube Music et commencez à écouter! Et si vous ne possédez pas encore Android 10, ne vous inquiétez pas: il vous suffit de vous rendre sur le Play Store pour obtenir l’application."

Cela ne signe pas pour autant la fin de Google Play Music, comme l'explique Bilinski : "Les utilisateurs de Google Play Music équipés de nouveaux appareils Android 10 peuvent continuer à profiter de Google Play Music en téléchargeant l'application à partir du Play Store et en se connectant à leur compte."