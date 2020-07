YouTube met fin à son programme de sous-titrage de vidéos par les utilisateurs

Les vidéos pourront toujours être sous-titrées, mais uniquement par le créateur, ou via des sous-titres générés automatiquement par YouTube.

En d’autres termes, Google met fin au programme baptisé “Community Contributions.”

“Les contributions de la communauté permettent à quiconque de contribuer à la traduction de titre, des descriptions et des sous-titres. Ces contributions sont examinées et publiées par les créateurs, ou publiées automatiquement après avoir reçu suffisamment d'avis de la communauté”, rappelle la firme de Mountain View sur ses forums.

Malheureusement, la qualité des sous-titres proposés n’était pas à la hauteur. Sans compter les problèmes de spam ou d’abus. “Alors que nous espérions que les contributions de la communauté seraient une source de traductions de qualité à grande échelle et gérées par la communauté pour les créateurs, elles sont rarement utilisées et les gens continuent de signaler des spams et des abus.”

YouTube annonce également que seul 0,001 % des chaînes publiaient ces sous-titres, et qu’ils ne comptaient que pour 0,2% du temps de visionnage. L’ajout de sous-titres par les utilisateurs prendra fin pour l’ensemble des chaînes à partir du 28 septembre.