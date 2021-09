YouTube : les offres payantes séduisent plus de 50 millions d’utilisateurs

En passant de 30 millions à 50 millions en un an, YouTube (Music et Premium) devient le service de streaming musical à la croissance la plus rapide.

Google ne détaille cependant pas totalement ses résultats. On ne sait donc pas combien de millions d’utilisateurs sont abonnés à YouTube Music, et combien le sont à YouTube Premium, une offre sans publicité qui inclut YouTube Music.

Qu’à cela ne tienne, ces chiffres prouvent que la plateforme de Google n’a rien à envier à Spotify et Apple Music. Et selon Lyor Cohen, Head of Music chez YouTube et YouTube Music, cela s’explique par les multiples contenus proposés par l’abonnement.

En prenant l’exemple du tube " Industry Baby " de Lil Nas X, Cohen explique que sur une seule et même plateforme, les utilisateurs ont pu écouter la chanson lors de sa sortie, regarder le clip, apprendre les paroles, découvrir la signification de certains passages grâce à des interviews, créer des Shorts (sorte de TikTok maison) avec la chanson et se plonger dans le reste de l’oeuvre du rappeur. Ce que la concurrence ne propose pas complètement.

" Notre plateforme est incomparable : c'est la seule où les utilisateurs peuvent profiter sans interruption du catalogue de musique, d'artistes et de cultures le plus important et le plus varié du marché ", déclare Lyor Cohen. " Nous permettons aux fans de musique de trouver et d'explorer facilement les contenus qui leur plaisent, que ce soit sur YouTube ou dans l'application YouTube Music. "

Rappelons que les offres de YouTube ne sont pas les plus abordables du marché. YouTube Music est proposé à 9,99 euros par mois et permet d'écouter de la musique sans aucune publicité et hors connexion, et de profiter de la musique en arrière-plan. Pour 11,99 euros par mois, YouTube Premium ajoute la vidéo.