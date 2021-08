YouTube : le mode image dans l’image est enfin disponible sur l’iPhone

L’option PiP (Picture in Picture) tarde à arriver sur YouTube pour l’ensemble des utlisateurs. Mais là voici déjà pour les abonnés Premium.

Il faudra donc passer à la caisse et souscrire à l’abonnement Premium pour profiter de cette option. Pour l’activer, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre à l’adresse youtube.com/new et de choisir de tester la fonctionnalité.

Une fois l’option activée, vous pourrez quitter YouTube sur votre iPhone (en swipant vers le haut pour revenir à l’écran d’accueil). La vidéo se placera alors dans un petit cadre, qu’il sera possible de déplacer aux quatre coins de l’iPhone.

L’option sera disponible en test jusqu’au 31 octobre. On ne sait pas ce qu’il se passera ensuite. YouTube pourrait faciliter la prise en charge du PiP (sans passer par la page web citée ci-dessus, par exemple). Ou bien proposer l’option à tous les utilisateurs. Mais on en doute fortement.

D’ici là, si vous ne souhaitez pas payer l’abonnement pour cette simple option, sachez qu’il existe un moyen détourné de passer en mode image dans l’image. Pour cela, il faudra se rendre dans l’App Store et télécharger l’application " Scriptable ". Lancez l’application, puis rendez-vous sur Safari et recherchez les termes " YouTube PiP Shortcuts ".

Le premier lien devrait vous amener sur le site Shortcuts Gallery. Téléchargez le raccourci, et installez-le (vous devrez sans doute autoriser les raccourcis non fiables dans les réglages de l’application Raccourcis si vous ne l’avez jamais utilisé jusqu’à présent).

Ensuite, à chaque fois que vous regarderez une vidéo YouTube, via l’application officielle ou via le navigateur, il suffira de partager la vidéo. L’iPhone ou l’iPad vous proposera diverses destinations, et en scrollant un peu, vous apercevrez l’option " YouTube PiP ".