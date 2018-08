YouTube lance Music et Premium en Belgique

Les abonnements payants de YouTube ont été lancés la nuit dernière en Belgique. Ils sont disponibles depuis juin en France et depuis trois mois et demi outre-Atlantique.

Avec YouTube Music, la célèbre plateforme de partage vidéo souhaite ainsi se tailler une bonne part du gâteau du marché du streaming musical au détriment d’acteurs déjà bien installés comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music.

Il sera possible d’écouter de la musique sans publicité même en arrière-plan et de télécharger des playlists, à l’instar des concurrents cités plus haut. Il vous en coûtera 9,99 €/mois si vous êtes séduits par l’offre.

De son côté, YouTube Premium reprend tous les avantages de l’offre Music, mais avec la possibilité de télécharger n’importe quelle vidéo ou bien de la lire en arrière-plan, le tout sans publicité. Cette formule à 11,99 €/mois donne également accès à du contenu inédit, baptisé « YouTube Originals ».

À noter que dans les deux cas, un essai gratuit de trois mois est actuellement en vigueur sur les deux tarifs.