YouTube : la fonction « image dans l’image » bientôt de retour

Alors que l’iPhone et l’iPad proposent depuis iOS 14 et iOS 9 respectivement de réduire les vidéos dans une petite fenêtre permettant ainsi continuer d’utiliser l’appareil pendant la lecture, YouTube s’obstinait à bloquer l’option

YouTube lâche du lest

La plateforme vidéo de Google avait dans un premier temps autorisé le mode PiP (picture in picture, ou image dans l’image) sur iOS et iPadOS mais uniquement pour les abonnés à YouTube Premium.

Ensuite, c’est la version Safari de la plateforme qui permettait le PiP. Du moins pendant un certain temps. Ensuite, Google a tout simplement bloqué l’option, à la fois sur l’application officielle et sur la version navigateur.

Mais cela devrait bientôt changer. Et de façon permanente. En effet, YouTube a confirmé au site The Verge que le PiP serait prochainement déployé à tous les abonnés Premium, et dans un deuxième temps, à tous les utilisateurs vivant aux États-Unis.

YouTube n’a pas confirmé l’arrivée de la fonctionnalité chez nous, mais il semble improbable que cela ne soit réservé qu’aux utilisateurs américains.

Activer le mode PiP sur iOS 14

D’ici là, sachez qu’il existe un moyen détourné pour activer le mode PiP sur votre iPhone ou iPad. Pour cela, il faudra se rendre dans l’App Store et télécharger l’application " Scriptable ". Lancez l’application, puis rendez-vous sur Safari et recherchez les termes " YouTube PiP Shortcuts ".

Le premier lien devrait vous amener sur le site Shortcuts Gallery. Téléchargez le raccourci, et installez-le (vous devrez sans doute autoriser les raccourcis non fiables dans les réglages de l’application Raccourcis si vous ne l’avez jamais utilisé jusqu’à présent).

Ensuite, à chaque fois que vous regarderez une vidéo YouTube, via l’application officielle ou via le navigateur, il suffira de partager la vidéo. L’iPhone ou l’iPad vous proposera diverses destinations, et en scrollant un peu, vous apercevrez l’option " YouTube PiP ".