YouTube et Universal s'associent pour restaurer 1000 clips cultes

Il n'y a pas que les films et les séries qui ont le droit de bénéficier d'une restauration en haute définition. Grâce à un partenariat entre YouTube et Universal Music Group, des clips de Lady Gaga, Tom Petty, Kiss ou Janet Jackson bénéficieront du même traitement de faveur.

Le but est d'atteindre les 1000 vidéos restaurées d'ici la fin de 2020. Ces versions en haute définition remplaceront les anciennes vidéos, mais garderont leur URL et donc leur nombre de vues et leur nombre de likes. YouTube et Universal indiqueront malgré tout si la vidéo a été restaurée, grâce à la mention "Remastered in HD !" dans la description.

L'image ne sera pas la seule partie améliorée puisque la piste audio, souvent en mono, sera également retravaillée afin d'offrir un son plus clair et plus moderne. Actuellement, une centaine de vidéos en HD sont déjà disponibles sur la plateforme, dont :

"C’est vraiment un honneur de collaborer avec Universal Music Group et de changer la façon dont les fans du monde entier verront certaines de ces vidéos les plus classiques et emblématiques. La qualité est vraiment étonnante", a déclaré Stephen Bryan, responsable mondial des relations avec les maisons de disque au sein de YouTube. "Notre objectif est de faire en sorte que les vidéoclips d’aujourd’hui - qui sont de véritables œuvres d’art - répondent aux normes de qualité élevées que mérite le travail de ces artistes et que les amateurs de musique d’aujourd’hui sont en droit d'attendre."

Michael Nash, vice-président exécutif de la stratégie numérique chez Universal Music Group, a également réagi à propos de ce partenariat : "Nous sommes ravis de nous associer à YouTube pour présenter ces vidéos musicales emblématiques avec la meilleure qualité audio et vidéo possible. Nos artistes et réalisateurs vidéo ont imprégné ces vidéos avec tant de créativité. C’est formidable de permettre à tous de vivre pleinement leur vision et leur musique. Ces vidéos seront visuellement étonnantes, peu importe l'écran, et elles raviront les fans de musique pendant des décennies."