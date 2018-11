YouTube est disponible sur la Nintendo Switch

La console de Nintendo, qui s’est écoulée à plus de 22 millions d’unités en un an et demi, ne proposait actuellement que deux services de vidéo, à savoir Hulu, uniquement disponible aux États-Unis et Niconico, disponible au Japon. Mais depuis ce jeudi 8 novembre, la plateforme vidéo de Google est la troisième à venir s’installer sur la semi-portable du groupe nippon.

Un monde de divertissement s'ouvre à vous : clips musicaux, jeux vidéo en direct, tutos...

L’information avait été dévoilée par le forum Resetera et le site Nintendeal il y a quelques semaines, qui citaient tous les deux l’apparition d’une suggestion d’application sur le site officiel de la marque. Le logo YouTube était disponible dans une section “Vous aimerez aussi…”, accompagné de la date du 8 novembre 2018. Une information également confirmée par le site français NintendHome. L’application fonctionne avec Movies Anywhere mais est limitée à 720p sur l’écran de la console et 1080p une fois connectée sur la télé. L'application prend en compte les vidéos 360°.

Ce n’était pas la première fois que l’annonce d’une application officielle YouTube sur la Switch faisait le tour d’internet, mais cette capture d’écran était la preuve la plus concrète depuis le printemps dernier. La plateforme de Google était par ailleurs déjà disponible sur la Nintendo 3DS et la Wii U, une présence sur la Switch n'est donc pas incongrue.

Évidemment, les joueurs possèdent pour la plupart un ordinateur et un smartphone et profitent déjà de YouTube sur d’autres écrans. Mais pour les plus petits, cela fait de la Switch la console tout-en-un, avec des jeux et du contenu vidéo à foison. Et à l’approche des fêtes, et des prochaines grosses sorties du groupe (Pokémon Let’s Go et Super Smash Bros. Ultimate), cela peut être un argument pour convaincre les parents.