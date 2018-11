YouTube dit officiellement adieu aux annotations de vidéo

Google a annoncé (en mettant à jour une ancienne page d'aide YouTube) que toutes les annotations datant d'avant la disparition de l'outil permettant de les créer seraient retirées des vidéos au début de l'année prochaine.

En mai 2017, Google a cessé de proposer l'outil d'annotations, trouvant que les créateurs de vidéo en abusaient. Ces blocs colorés obstruaient la vue et avaient des airs de pop-up intempestifs. Mais ces annotations étaient utiles aux youtubeurs désireux de faire connaître d'autres vidéos ou produits.

Google a donc imaginé des encarts et des écrans de fin de vidéo en 2016, des éléments encore utilisés aujourd'hui. En cliquant sur ces encarts, on accède à un menu de liens, de vidéos et de sondages proposés de façon plus ordonnée. Il en va de même pour les écrans de fin de vidéo.

Ces éléments sont consultables sur les appareils mobiles (à la différence des annotations) et génèrent sept fois plus de clics sur l'interface. Les annotations, en revanche, avaient tendance à être immédiatement refermées par l'utilisateur. Elles disparaîtront officiellement le 15 janvier 2019 et personne ne devrait les regretter.



AFP