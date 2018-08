YouTube diffusera 50 créations originales en 2019

La plateforme vidéo de Google renforce son offre en matière de séries originales afin d’alimenter YouTube Premium, la partie payante du site.

Luke Hyams, responsable des créations originales chez YouTube et ancien de chez Disney, a annoncé la nouvelle lors du festival international de la télévision d’Édimbourg. “Nous avons proposé plus de 65 séries et films depuis le lancement de YouTube Premium fin 2016, et nous avons 50 séries de prévues pour 2019.”

Parmi ces 50 créations, on retrouvera On Becoming God in Central Florida, une comédie noire avec Kristen Dunst; Will Smith: The Jump, qui comme son nom l’indique, suivra l’acteur lors d’un saut à l’élastique au-dessus du Grand Canyon le jour de son 50e anniversaire; The Sidemen Show, une émission de télé-réalité avec Nicole Scherzinger (ancienne chanteuse du groupe The Pussycat Dolls) ou encore une série documentaire sur l’intelligence artificielle avec Robert Downey Jr. à la narration. Une bande-annonce de la série Origin, disponible ci-dessous, avec Tom Felton et Natalia Tena (Drago Malefoy et Nymphadora Tonks dans la saga Harry Potter) a par ailleurs été diffusée.

“En ce qui concerne nos envies, du côté des séries, nous recherchons des programmes incarnés par des grands noms, qui font la part belle aux auteurs et qui sont susceptibles de séduire à l'international. Des séries qui nous font suivre des personnages forts. Du côté des comédies, nous sommes intéressés par des séries de 30 minutes. Des séries avec un arc qui s’étend sur toute une saison, plutôt que des sitcoms classiques. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas vraiment intéressés par des spectacles de stand-up, mais cela peut changer” a détaillé Luke Hyams.

On espère que d’ici là, YouTube Premium sera disponible en Belgique.