YouTube annule son “Rewind” à cause du Coronavirus

Pour la première fois en 10 ans, YouTube ne publiera pas de vidéo récapitulative à la fin de l’année.

La plateforme vidéo de Google avait l’habitude de dévoiler son Rewind annuel en décembre, et d’y inclure tout ce qui a fait le buzz. Vidéos, tendances, chansons, Youtubeur… Le Rewind était un fourre-tout qui au fil des ans a perdu en qualité.

Parmi les vidéos les plus détestés de tous les temps sur YouTube (selon le taux de pouces rouges sous la vidéo), on retrouve en première position le YouTube Rewind 2018, et en troisième position (derrière le clip Baby de Justin Bieber), le YouTube Rewind 2019.