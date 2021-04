YouTube annonce avoir supprimé plus de 80 millions de vidéos depuis 2018

Les nouvelles mesures de modération mise en place par la plateforme semblent porter ses fruits. C’est en tout cas ce qu’annonce Jennifer O'Connor, en charge de la “confiance et sécurité” sur YouTube.

7 milliards de commentaires effacés

Non seulement YouTube a supprimé 83 millions de vidéos depuis 2018, mais 7 milliards de commentaires ont également disparu du site, après avoir enfreint le règlement de la communauté.

L’apprentissage automatique mis en place s’est également amélioré et détecte plus efficacement les contenus non autorisés. “Par exemple, nous sommes désormais en mesure de détecter 94% de tous les contenus non conformes sur YouTube grâce au signalement automatique, dont 75% ont été supprimés avant même de recevoir 10 vues”, explique Jennifer O'Connor. “Aujourd'hui, nous publions une nouvelle donnée dans notre rapport qui offrira encore plus de transparence sur l'efficacité de nos systèmes: Violative View Rate.”

Concrètement, ce nouvel indicateur permet donc de connaître le nombre de vues sur des vidéos qui ne sont pas conformes au règlement. Actuellement, ce taux se situe entre 0,16 et 0,18%, un chiffre en baisse de 70% depuis 2017.

Selon YouTube, cet indicateur est plus fiable: “Nous calculons le Violative View Rate en prélevant un échantillon de vidéos sur YouTube et en l'envoyant à nos modérateurs de contenu qui nous indiquent quelles vidéos enfreignent nos politiques et lesquelles ne le font pas. En échantillonnant, nous obtenons une vue plus complète du contenu non conforme que nous pourrions ne pas détecter avec nos systèmes.”

Reste à savoir si cette nouvelle méthode aura un impact sur le long terme. Malgré les nombreuses mesures prises par YouTube, certaines vidéos douteuses parviennent encore à passer entre les mailles du filet.