YouTube a supprimé plus de 11,4 millions de vidéos au deuxième trimestre 2020 !

Entre le mois d’avril et le mois de juin 2020, YouTube annonce avoir supprimé plus de 11,4 millions de vidéos.

En 2019, à la même période, la plateforme vidéo de Google avait supprimé un peu moins de 9 millions de vidéos. Face à la crise du COVID-19, YouTube a dû compter sur son algorithme de modération plus que sur ses modérateurs humains pour faire le tri entre les contenus acceptés et ceux rejetés, ce qui explique cette augmentation.

“Compte tenu de la capacité d’examen par des humains considérablement réduite en raison du COVID-19, nous avons été obligés de choisir entre une modération potentiellement plus laxiste ou plus sévère”, explique l’entreprise sur son blog.

“Parce que la responsabilité est notre priorité absolue, nous avons choisi cette dernière – en utilisant la technologie pour aider une partie du travail normalement effectué par les examinateurs.”

Mais qui dit plus de vidéos supprimées, parfois par erreur, dit plus de plaintes de la part des créateurs. Le nombre d’appels est en effet passé de 166.000 au premier trimestre, à plus de 325.000 au second trimestre. YouTube annonce que, logiquement, le nombre de vidéos remises en ligne a également augmenté. Ainsi, 160.000 vidéos ont fait leur retour après une erreur de modération, contre 41.000 au premier trimestre 2020.

“Nous avons pris des mesures extraordinaires pour nous assurer de respecter cet engagement : protéger les spectateurs en supprimant rapidement le contenu qui enfreint nos règles et en minimisant les perturbations ressenties par les créateurs”, conclut YouTube. “Nous continuons d’améliorer la précision de nos systèmes et continuerons d’informer régulièrement la communauté sur nos progrès.”