Yahoo ! Questions Réponses fermera ses portes le 4 mai

Le service de Yahoo, qui permettait à tous les utilisateurs de poser une question et d’obtenir des réponses, était encore actif. Mais l’entreprise a malgré tout décidé d’y mettre fin.

Lancé en 2005, Yahoo ! Questions Réponses avait, au fil des années, pris un virage conspirationniste, notamment aux États-Unis et en France. On y trouve énormément de questions sur le Covid, et l’utilité d’un vaccin. Ce qui a sans doute penché dans la balance lors de la décision de Yahoo !

Dans un mail adressé aux utilisateurs, Yahoo explique également que le service était de moins en moins populaire :

“Nous avons lancé Yahoo ! Questions Réponses il y a seize ans pour aider les gens du monde entier à se connecter et à partager des informations. Avec vous et des millions d'autres utilisateurs, nous avons construit le meilleur endroit sur le Web pour poser et répondre à des questions sur une variété de sujets, créant ainsi une communauté de partage de connaissances à l'échelle mondiale. Alors que Yahoo ! Questions Réponses était autrefois un élément clé des produits et services de Yahoo, il est devenu moins populaire au fil des ans à mesure que les besoins de nos membres ont changé.”

Le site fermera donc ses portes en deux étapes. Dès le 20 avril, il ne sera plus possible de publier de nouvelles questions ni de répondre aux questions d'un autre utilisateur. Ensuite, dès le 4 mai, le site ne sera plus accessible et les utilisateurs seront redirigés vers la page d'accueil Yahoo !

Le contenu peut être téléchargé jusqu’au 30 juin 2021, en suivant la FAQ à cette adresse. Et les utilisateurs pourront toujours se tourner vers le service Quora, qui propose à peu de choses près le même contenu.