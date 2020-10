Xiaomi s’apprête à lancer son enceinte connectée en Europe

Le fabricant chinois commercialisera prochainement l’enceinte Mi Smart Speaker, jusqu’ici réservée à l’Inde.

Avec son enceinte, Xiaomi tentera de s’imposer sur un marché déjà très chargé, et dominé par Amazon et Google.

Le Mi Smart Speaker de Xiaomi sera compatible avec l’assistant Google, et embarquera un haut-parleur de 2,5 pouces de 12 W, un module Wi-Fi (2,4 GHz et 5 GHz), et une compatibilité Bluetooth 5.0.