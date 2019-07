Xiaomi opte pour le crowdfunding pour son nouvel aspirateur-balai

Le chinois Xiaomi est certes bien installé, avec ses ordinateurs, smartphones et autres trottinettes bien connus du grand public. Mais cela ne l'empêche pas de passer par la case "financement participatif" pour développer son nouvel aspirateur-balai.

Et c'est sur le site Indiegogo que cela se passe pour le NEX Storm, qui succédera, en cas de campagne réussie (ce qui semble être déjà le cas), à l'aspirateur-balai F8 Storm. Le produit sera commercialisé via Roidmi, la filiale de Xiaomi spécialisée dans l'entretien des sols.

Contacté par le site Les Numériques, Xiaomi a expliqué les raisons de cette campagne de financement participatif : "L'idée était d'utiliser la version spéciale de l'aspirateur avec un prix spécial pour attirer l'attention de plus de gens. Nous avons organisé de nombreuses reviews et rapports pour cette activité. NEX est un nouveau produit, nous voulons que plus de gens le sachent via Indiegogo. Une autre raison étant que Roidmi est encore une marque très jeune ; nous souhaitons développer la marque via la plateforme Indiegogo.”