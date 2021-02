Xiaomi Mi 11 : comment suivre la conférence en direct ?

C’est ce lundi 8 février à 13h que Xiaomi dévoilera le Mi 11 et le Mi 11 Pro. Un événement qui sera évidemment possible de suivre en direct.

Même si le Mi 11 est déjà commercialisé en Chine, la conférence sera surtout l’occasion de découvrir la déclinaison Pro. À quelques heures du lancement, voici ce que nous en savons :

Mi 11 Pro

L’appareil serait doté d’un écran de 6,81 pouces, d’une qualité 2K, proposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, on retrouverait une puce Snapdragon 888 ainsi qu’une batterie de 5000 mA h, qui bénéficierait d’une recharge rapide de 120 W en filaire, et de 67 W sans fil.

Quant aux capteurs photo, on retrouverait un capteur principal de 50 MP, un capteur grand-angle de 48 MP, et un capteur périscope de 48 MPdoté d’un zoom (numérique) 120 x.

Dernier détail, les deux haut-parleurs seraient signés Harman Kardon, comme sur le Mi 11.

Mi 11

Quant au Mi 11, aucune surprise puisque le smartphone est disponible depuis le mois de décembre en Chine. Voici néanmoins un rappel de sa fiche technique :

Écran OLED de 6,81 pouces, définition 2K et taux de rafraîchissent de 120 Hz

SoC Snapdragon 888

8 ou 12 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage interne

Batterie de 4600 mA h, recharge rapide de 55 W

Haut-parleurs Harman Kardon

Capteur photo principal de 108 MP

Capteur macro de 5 MP

Capteur ultra grand-angle de 13 MP

Caméra frontale de 20 MP

En Chine, l’appareil est vendu à partir de 500 euros pour la version 128 Go (et 8 Go de RAM), et grimpe jusqu’à 590 euros pour la version 256 Go et 12 Go de RAM.

Comment suivre la conférence

Celle-ci débutera à 13h, heure belge, et sera à suivre sur la chaîne YouTube de l’entreprise, ou via la vidéo ci-dessous. À noter qu’aux côtés du Mi 11 et Mi 11 Pro, une déclinaison Lite pourrait également être de la partie. Tout comme un téléviseur 4K QLED et une nouvelle trottinette électrique.

Bref, réponse à 13 heures.