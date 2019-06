Xiaomi lance CC, une nouvelle gamme de smartphones à destination des plus jeunes

Le premier modèle, le Mi CC 9, sera dévoilé la semaine prochaine.

Xiaomi, qui possède déjà la marque Poco (qui a dévoilé le Pocophone F1 en fin d'année dernière), emboîte donc le pas à Huawei, qui possède également les smartphones Honor, ou à OnePlus et Oppo.

Avec CC, l'idée est de laisser les responsabilités de la gamme à "l'une des plus jeunes équipes de production au sein de Xiaomi". Une gamme qui se veut "chic, cool, colorée, curieuse et créative", d'où l'utilisation du double C, qui renvoie également "au concept de "Camera+Camera", le double module caméra que l'on trouvera sur les Mi CC".