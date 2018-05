Xiaomi fête ses 8 ans et dévoile un smartphone très fortement inspiré par Apple

- Ecran AMOLED de 6,21 pouces (2248 x 1080 pixels) - Pics lumineux jusqu’à 600 nits - Processeur Qualcomm Snapdragon 845 - 64 Go de stockage de base - 6 Go de RAM - GPS Double fréquence - Batterie 3400 mAh - Pas de port casque - 4 finitions : noir, bleu, blanc et or champagne

Évidemment, il s’agit bel et bien d’un téléphone tournant sous Android. Et malgré sa ressemblance physique avec l’iPhone X d’Apple, le Mi8 n’a pas à rougir côté technique. Jugez plutôt :

Le quatrième fabricant mondial de smartphones a présenté ce jeudi le Mi8, successeur du Mi6, célébrant les 8 ans de la marque. Au programme : un look inspiré de l’iPhone X, avec un double capteur photo, des animojis et forcément, une encoche.

Du côté de l’appareil photo, on notera la présence d’un double capteur 12 Mp à l’arrière, avec une ouverte de f/1.8 et f/2.4. Xiaomi a même poussé le vice jusqu’à recopier le mode Portrait proposé par l’iPhone X et 8 Plus, un mode rebaptisé ici “Effet Studio”. Quant au capteur frontal, ça monte jusqu’à 20 millions de pixels.

Enfin une version Explorer Edition, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (vendue au prix de 500 euros) proposera également un capteur d’empreinte digitale intégré à l’écran. Oh, et une version mini, avec un écran de 5,88 pouces, sera également disponibles. Son nom ? Le MI8 SE... comme l’iPhone SE.

La date de sortie n’est pas encore connue.