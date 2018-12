Xiaomi et Honor à la chasse au record de pixels

Après la course aux capteurs photo (jusqu'à 5 sur le tout récent LG V40 ThinQ), c'est désormais le nombre de pixels qui s'apprête à exploser. Suite à la présentation, par Sony et Samsung, de nouveaux capteurs photo de 48 mégapixels, un nouveau record, certains constructeurs chinois annoncent déjà leurs premiers modèles équipés de ces nouveautés.

Le PDG de Xiaomi, Lin Bin, a dégainé le premier en postant sur le réseau social Weibo une photo du dos d'un nouveau smartphone indiquant la présence d'un capteur de 48 Mpx, sans plus de précision sur le modèle en question mais avec la promesse qu'il sera disponible, en Chine, dès janvier 2019.

De son côté, Honor a été plus précis sur ses intentions. Ainsi, la filiale de Huawei a déjà livré de manière officielle tout un tas d'informations sur son prochain View 20, qui doit être dévoilé en Chine le 26 décembre 2018 puis au niveau mondial, à Paris, le 22 janvier prochain. Ce smartphone disposera notamment du fameux capteur 48 Mpx développé par Sony (le IMX586). Le traitement de la photo sera ici facilité par le surpuissant processeur Kirin 980, le même qui équipe déjà le Huawei Mate 20. A noter que ce Honor View 20 aura également la particularité de proposer un véritable écran sans bord ni encoche, mais avec seulement le capteur photo incrusté dessus, ainsi qu'un système baptisé "Link Turbo" permettant de coupler la puissance de la 4G et du Wi-Fi afin de doper le débit de connexion.

Ce n'est évidemment qu'un début, Sony, Samsung et Huawei étant les mieux placés pour les rejoindre rapidement sur le terrain de la très haute définition.

Today at #HONORArtology we announced the industry-first 48MP rear camera with Sony IMX586 sensor to herald a new era of smartphone photography. #HONORView20 pic.twitter.com/VOohETQSS7