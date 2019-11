Xiaomi dévoile un scooter électrique pliable au look très particulier

À mi-chemin entre une trottinette et un vélo électrique, la Himo H1 de Xiaomi surprend par son design enfantin.

Selon le constructeur, le Himo H1 serait le scooter le plus petit une fois replié, et on veut bien y croire, en voyant les quelques photos promotionnelles. Replié, le véhicule serait plus petit qu'une feuille A3 (soit 297 mm sur 420 mm, l'équivalent de deux feuilles A4 côte à côte).