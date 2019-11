Xiaomi dévoile le Mi Note 10, et son capteur photo de 108 mégapixels - © Xiaomi

Mi Note 10: World's First 108MP Penta Camera - 07/11/2019 Dream big. Shoot epic moments with #MiNote10 like never before. #DareToDiscover Learn More: https://www.mi.com/global/ (Global official website) https://twitter.com/xiaomi (Twitter) https://www.facebook.com/xiaomiglobal/ (Facebook) https://www.instagram.com/xiaomi.global/ (Instagram)