Xiaomi devient le n°1 des ventes de montres et bracelets connectés dans le monde

Les ventes mondiales de "wearables" (les objets connectés à porter sur soi) ont atteint les 49,6 millions d'unités au 1er trimestre 2019, soit 55,2% de plus par rapport au 1er trimestre 2018, selon les dernières données publiées par le cabinet d'analyses IDC. Les bracelets et montres connectés représentent à eux seuls près des deux tiers de ce marché.

Il s'est ainsi vendu en trois mois 31,3 millions de montres et traqueurs d'activité connectés, contre 23,8 millions un an plus tôt. C'est désormais le Chinois Xiaomi qui domine ce marché, avec 5,3 millions d'unités écoulées, devant les 4,6 millions d'Apple Watch vendues en ce début d'année. Huawei complète le podium avec ses 3,9 millions d'exemplaires vendus. A noter que si l'ensemble de ces constructeurs voient leurs ventes augmenter en un an, Huawei a plus que triplé ses ventes entre le 1er trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019. Xiaomi affiche de son côté une hausse de ses ventes de 43,6%, à comparer à la progression plus modeste d'Apple, de l'ordre de 14,8%.

Pour rappel, toutes ces technologies portables ("wearables") regroupent certes les montres et les traqueurs connectés, mais aussi d'autres produits tels que les écouteurs. C'est précisément sur ce segment qu'Apple fait la différence avec ses AirPods. En effet, en comptant l'ensemble du marché des wearables, Apple se place largement en tête devant Xiaomi, avec respectivement 12,8 et 6,6 millions d'objets connectés commercialisés dans le monde entre janvier et mars 2019. Suivent Huawei (5M), Samsung (4,3M) et Fitbit (2,9M).