Xiaomi détrône Samsung sur le marché européen des smartphones

L’entreprise chinoise s’impose sur le territoire européen en devenant et fait chuter Samsung à la deuxième place.

Selon Strategy Analytics, Xiaomi est parvenu à écouler 12,7 millions de smartphones en Europe au cours du deuxième trimestre 2021. Soit une hausse de 67,1% en un an.

Samsung, qui était jusqu’à présent le leader incontesté en Europe, chute donc à la seconde place et voit ses ventes diminuer de 7%. Sur la même période, Samsung a écoulé 12 millions d’unités. Un résultat qui s’explique par les ventes décevantes du Galaxy S21.

Lire aussi : Xiaomi dépasse Apple et devient le deuxième fabricant mondial de smartphones

À la troisième place, on retrouve Apple, avec 9,6 millions d’iPhone vendus, soit une croissance de 15%. Oppo et Realme, qui enregistrent tous les deux des croissances exceptionnelles (+180 et + 1800%, respectivement), clôturent le top 5 des plus gros vendeurs.

Au total, 50,1 millions de smartphones ont été expédiés en Europe au cours des trois derniers mois. Un chiffre lui aussi en augmentation, de 14,4% selon Strategy Analytics.