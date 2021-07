Xiaomi dépasse Apple et devient le deuxième fabricant mondial de smartphones

Lire aussi : Pendant les vacances, apprenez une nouvelle langue sur votre smartphone

Selon la firme Canalys, le succès de Xiaomi s’explique en partie par une augmentation des ventes de l’ordre de 300% en Amerique Latine, et une augmentation de 150% en Afrique. De plus, les produits de la marque coûtent entre 40 et75% moins cher qu’un produit Samsung ou Apple, ce qui les rend très populaires dans les pays émergents.

La suite pour Xiaomi est de tenter de s’imposer sur le marché bien plus rentable des appareils haut de gamme. Mais le pari risque d’être plus compliqué, notamment à cause de la concurrence, beaucoup plus rude. Et surtout de la présence de Oppo et Vivo qui partagent le même objectif, et qui sont “tous deux prêts à dépenser beaucoup d'argent dans le marketing pour asseoir leurs marques” alors que Xiaomi ne le fait pas encore.