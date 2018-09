Xiaomi confirme afficher des publicités dans les réglages de ses smartphones

C’est un utilisateur de Reddit qui a partagé la première capture d’écran où l’on aperçoit une bannière publicitaire au beau milieu des réglages de l’appareil.

Contacté par le site américain The Verge, le constructeur chinois n’a pas nié, bien au contraire : “La publicité a été et continuera de faire partie intégrante des services Internet de Xiaomi, c'est une composante clé du modèle économique de la société. Pour autant, nous préservons l'expérience utilisateur en proposant des options permettant de désactiver les publicités et en améliorant constamment notre approche en matière de publicité. Par exemple, en adaptant où et quand les annonces vont apparaître. Notre philosophie est que les annonces soient discrètes et que les utilisateurs aient toujours les recommandations les plus justes possible.”