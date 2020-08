Xbox Series X : voici la liste des jeux compatibles Smart Delivery ou optimisés pour la console

Microsoft mise sur la puissance pour mettre en avant sa next-fen face à celle de Sony. Et graphiquement, cela passera par des jeux dits “optimisés”, ou des titres compatibles Smart Delivery.

Du côté des titres optimisés, on retrouve des titres d’Ubisoft, de Electronic Arts et évidemment de Microsoft. Voici la liste annoncée par la firme de Redmond :

Assassin's Creed Valhalla

Avowed

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chivalry 2

Chorus

CrossfireX

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière

DiRT 5

Echo Generation

Everwild

Fable

FIFA 21

Forza Horizon 4

Forza Motorsport

Gears 5

Gears Tactics

Grounded

Halo Infinite

Hitman 3

Madden NFL 21

Marvel's Avengers

Ori and the Will of the Wisps

Outriders

Psychonauts

Scarlet Nexus

Scorn

Sea of Thieves

Second Extinction

Stalker 2

State of Decay 3

Tetris Effect : Connected

The Ascent

The Gunk

The Medium

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2

Warhammer 40.000 : Dark Tide

Watch Dogs : Legion

Yakuza : Like a Dragon

Evidemment, difficile de savoir à l’heure actuelle à quel niveau ces jeux seront optimisés. Cela peut très bien varié d’un titre à un autre ou d’un éditeur à un autre.

Du côté des jeux compatibles Smart Delivery, autrement dit qui pourront être acheté et joué à la fois sur Xbox One ou Xbox Series X, on retrouve :

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin's Creed Valhalla

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière

DiRT 5

Scarlet Nexus

Chorus

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2

Yakuza : Like a Dragon

The Ascent

Call of the Sea

Gears 5

Second Extinction

Metal : Hellslinger

Marvel's Avengers

Watch Dogs : Legion

Scorn

Sea of Thieves

Far Cry 6

Doom Eternal

Crossfire X

FIFA 21

Grounded

Madden NFL 21

Ori and the Will of the Wisps

Psychonauts 2

Rainbow Six Siege

Tetris Effect : Connected

The Elder Scrolls Online

The Gunk

Balan Wonderworld

À noter que, concernant Madden NFL 21, le Smart Delivery sera gratuit avant le 31 décembre 2020 uniquement.

Ces deux listes sont évidemment amener à grandir au fil des prochaines semaines.