Xbox Series X : voici à quoi pourrait ressembler le logo de la nouvelle console de Microsoft

On le sait, l’appellation “Series X” ne sera pas uniquement utilisée par la nouvelle console de Microsoft, mais par plusieurs versions de la console, avec différents tarifs et avec différentes configurations techniques (on parle notamment d’une Xbox Series S, moins puissante que la Series X).

Microsoft a donc déposé le logo de la gamme, qui pourra ensuite être décliné selon les modèles. Et selon les supports, comme des produits dérivés (mugs, sacs à dos, casquettes, etc).