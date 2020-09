Xbox Series X : vers une sortie le 10 novembre à 499 dollars ?

Les dernières rumeurs, publiées par Windows Central et le YouTubeur Brad Sams , se penchent sur le prix de la Xbox Series X, future concurrente de la PlayStation 5. Mais également sur le prix (et le visuel) de la Xbox Series S, la déclinaison d’entrée de gamme que la firme de Redmond devrait commercialiser aux alentours du 10 novembre.

Si Sony et Microsoft restent pour l’instant bien silencieux à propos du prix de leurs consoles next-gen et de leurs dates de sortie, cela n’empêche pas les fuites d’abonder, surtout concernant la future Xbox.

Sans surprise, la Series S, qui serait vendue 299 dollars, soit 200 dollars de moins que sa grande soeur, ne disposera pas de lecteur Blu-Ray. Mais elle sera en mesure de faire tourner les mêmes jeux que la Series X, uniquement en dématérialisé, et avec une résolution moins importante.

Le processeur graphique plus puissant sera évidemment réservé à la Xbox Series X, bien qu’il semblerait que le CPU soit le même sur les deux consoles. Selon Windows Central, la Series S serait en réalité plus proche techniquement de la Xbox One X, mais profiterait d’une nouvelle architecture pouvant s’appuyer sur le SSD dont Microsoft parle en boucle.

Toujours selon Windows Central, le lancement des deux consoles se ferait le 10 novembre, partout dans le monde. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui redoutent un lancement décalé en Europe pour la PlayStation 5, comme l’indiquent certaines rumeurs. Les deux consoles seraient également proposées avec un abonnement Xbox All Access, qui permettrait d’acquérir une Series X pour 35 dollars par mois, et une Series S pour 25 dollars par mois.

Et comme toujours, internet n’a pas perdu de temps, et de nombreux messages moquant le look de la Xbox Series S fleurissent déjà en ligne.