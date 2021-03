Xbox Series X/S : voici les 5 jeux Bethesda compatibles FPS Boost

Le 9 mars dernier, Microsoft officialisait l’acquisition de ZeniMax Media, la compagnie mère de Bethesda Softworks. L’occasion pour certains jeux du catalogue du développeur de profiter des dernières avancées technologiques proposées par les Xbox Series X et S.

Cinq jeux compatibles

Dans un premier temps, cinq titres de Bethesda pourront bénéficier du FPS Boost. À savoir :

Dishonored: Definitive Edition

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Fallout 4

Fallout 76

Prey

Comme l’explique Microsoft, tout le monde pourra profiter du FPS Boost, “que vous ayez acheté ces jeux ou que vous y jouiez via le Xbox Game Pass.”

Doubler le nombre d’images par seconde

Pour rappel, le FPS Boost permet à certains jeux de doubler voire quadrupler dans certains cas le nombre d’images par secondes sur des jeux conçus à l’origine pour les précédentes consoles. “Ceci permet de rendre ces titres plus fluides, pour un gameplay d’autant plus immersif”, explique Microsoft. Pour y parvenir, la firme de Redmond s’est entretenue avec les développeurs afin d’améliorer l’expérience tout en conservant les intentions d’origine des jeux concernés.

“Et si cette technologie ne peut s’appliquer à l’intégralité des titres, ces nouvelles techniques peuvent pousser les moteurs de jeu à effectuer leurs rendus plus rapidement, pour une expérience extrêmement fluide, qui dépasse les performances du jeu d’origine, limitées à l’époque par les capacités des consoles d’alors”, poursuit l’entreprise.

Concernant les cinq titres Bethesda concernés, le nombre d’images par seconde passerait de 30 à presque 60. Mais Microsoft précise que la résolution de certains jeux sera réduite : “La technologie FPS Boost demande plus de ressources graphiques, dans certains cas, nous avons donc dû réduire la résolution d’un jeu pour nous assurer qu’il reste fluide et agréable. Cela concerne par exemple Fallout 4 et Fallout 76 dans les jeux annoncés aujourd’hui, le FPS Boost ne sera donc pas activé par défaut pour celles et ceux jouant sur Xbox Series X.”

Une liste qui s’allongera avec le temps

Les cinq jeux Bethesda rejoignent les cinq titres déjà compatibles FPS Boost. À savoir :

Far Cry 4

New Super Lucky’s Tale

Sniper Elite 4

UFC 4

Watch Dogs 2

Comme l’expliquait Microsoft en février dernier, un titre comme New Super Lucky’s Tale pourra dorénavant tourner à 120 images par seconde. UFC 4 de son côté offrira une meilleure performance sur Xbox Series S, à 60 images par seconde.

D’autres titres seront progressivement ajoutés à cette liste. “Vous verrez apparaître de nouvelles icônes ainsi que des paramètres dédiés dans une future mise à jour système”, explique Microsoft