Xbox Series X/S : la fonction Quick Resume s’améliore

La fonctionnalité, qui permet de passer d’un jeu à l’autre pour reprendre une partie exactement là où vous l’aviez laissée, devient plus stable et encore plus rapide.

Toujours plus vite

Pour sa mise à jour mensuelle, Microsoft propose quelques nouveautés bienvenues aux utilisateurs. À commencer par des améliorations apportées à Quick Resume, donc.

Comme l’explique la firme de Redmond, “il est désormais plus facile d’identifier les jeux stockés par la fonctionnalité Quick Resume et d’y accéder. Avec l’apparition d’une mention Quick Resume, vous verrez si le jeu tournant actuellement supporte cette fonctionnalité. Un nouveau groupe vous montrera instantanément quels titres sont actuellement stockés en mémoire et vous pourrez les lancer en passant par ce groupe.”

Passer d’un jeu compatible à l’autre sera donc encore plus rapide, toujours grâce à la Xbox Velocity Architecture intégrée dans les Xbox Series X/S.

Un nouveau fond d’écran et des réglages familiaux

Autre nouveauté, un fond d’écran baptisé “Particules”, à retrouver dans le menu Paramètres > Général > Personnalisation > Mon Arrière-plan > Arrière-plans animés.

Enfin, les enfants pourront demander l’accès à un jeu multijoueur directement à un parent, en passant directement par la console ou via l’application Xbox Family Settings, disponible sur Android et iOS. “Vous pouvez dorénavant autoriser ces derniers à profiter des jeux multijoueur, à jouer et à communiquer avec d’autres joueuses et joueurs, en sélectionnant ces titres un par un”, explique Microsoft.

À l’inverse, “n’importe quel membre administrateur de votre groupe familial peut enlever le jeu de la liste des titres autorisés quand il ou elle le souhaite, depuis la console ou un téléphone.”

La mise à jour, qui pèse 598 Mo, est disponible depuis ce mardi 11 mai.